Bursa’da Emlak Müşavirleri Esnaf Odası ile stratejik işbirliği anlaşmasına varan Atı Yapı, Bursa’da kuracağı emlak akademisi için kolları sıvadı.

Bursa’da Emlak Müşavirleri Esnaf Odası ile stratejik işbirliği anlaşmasına varan Atı Yapı, Bursa’da kuracağı emlak akademisi için kolları sıvadı.

Bursalı inşaat şirketler grubu, Bursa Emlak Müşavirleri Esnaf Odası ile stratejik işbirliği anlaşması imzaladı. Bursa Emlak Müşavirleri Odası’nın etkinliklerine koyduğu katkıyla şehir dinamiklerine destek veren grup, bu anlaşma ile birlikte emlak müşavirlerinin katılacağı akademik çalışmalar ile birlikte Bursa’daki konut satışı ve gayrimenkul temelli yatırım çeşitlerini kamuoyuna daha doğru aktarmayı ve yatırımcıları teşvik etmeyi amaçlıyor.

Anlaşma çerçevesinde devam edecek projenin aynı zamanda firmanın Bursa’da kurmayı planladığı emlak akademisinin de başlangıcı olacağı müjdesi verildi. Firmanın Ceo’su Ahmet Atış, kuracakları akademi ile birlikte gayrimenkul sektörüne tam donanımlı emlak müşavirleri kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

2 binden fazla emlak müşaviri faydalanacak

Temelleri bir yıl önce atılan anlaşma sayesinde projeden iki binden fazla emlak müşavirinin faydalanacağını belirten Ahmet Atış, “Bursa Emlak Müşavirleri Esnaf Odası ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği protokolü birbirlerini tamamlayıcı sektörlerin dirsek temasında çalışmasını sağlayacak. Projemiz, yalnızca grubumuz bünyesindeki gayrimenkuller için değil, Bursa’ya değer katacak tüm yatırım altyapılarını doğru pazarlama stratejisine kavuşturacak bir çalışma olacak" dedi.

Emlak akademisi, emlak sektörüne kalifiyeli eleman yetiştirecek

Yatırım dünyasının yeni argümanlarını geniş bir yelpaze ile yatırımcılara sunma yöntemlerinin masaya yatırılacağı etkinliklerin atılan imzalarla start aldığını belirten Ahmet Atış, "Proje dahilinde pazarlama uzmanları tarafından gayrimenkul yatırım ürünleri hakkında düzenlenen eğitim programları devreye alınacak. Atış Akademi olarak oluşturulması planlanan uygulama eğitim projesi ile emlak müşavirleri stratejik işbirliği anlaşması dahilinde üniversitelerin ilgili bölümlerinde de desteklenecekler. Sektörümüze kalifiye personel yetiştirmeyi de görevlerimizden biri sayıyoruz. Bir yıl boyunca eğitime yatırım yaparak hayata geçireceğimiz çalışmalarda verimliliği arttırıp, sektörün gücünü yükseltmek istiyoruz. Akademi ile sadece gayrimenkule yatırım yapmıyor, finans piyasaları ile emlak sektörünün de bir araya gelmesini sağlıyoruz. Bu oluşum yakın gelecekte en büyük alternatif ürünü teşkil edecek. Sektör de bunu destekler ise yalnızca gayrimenkul değil menkul değerler de kalkınacak” şeklinde konuştu

"Sektörümüz geleceğe sağlam adımlarla ilerleyecek"

Bursa Emlak Müşavirleri Esnaf Odası Başkanı Erdal Çelebi ise imza töreninde yaptığı konuşmada bu işbirliği çerçevesinde sektörün son derece önemli yol kat edeceğine inandığını ifade etti. Çelebi, anlaşma yaptıkları grubun gayrimenkul sektörünün bütünsel gelişimine yönelik yüksek farkındalık ile aksiyon aldığını belirterek, bu işbirliğinin gelişimi için ellerinden gelen katkıyı koymaya hazır olduklarının altını çizdi.

Çelebi sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bir tarafında üreticinin diğer tarafında pazarlamacının ortak yürüttüğü bu proje sektör için çok kıymetli bir noktada. Projedeki çalışmalarımızı eğitim, planlama ve satış programları başlığı altında topluyoruz. Atış Akademi’den sektöre kaliteli insan kaynağı yönlendirmeyi hedefliyoruz. Sektöre istihdam sağlayan ve sektöre hizmet edenlerin ortak sinerji ile hareket etmesi mutlak gerekliliktir. Böylece sektörümüz geleceğe sağlam adımlarla ilerleyecek. Bu çerçevede anlaşma yaptığımız grup bir yıl boyunca bizim resmi sponsorumuzdur. Protokolümüzün tüm Türkiye’ye örnek olmasını diliyorum.”