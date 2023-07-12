Bursaspor’un yeni teknik direktörü Yalçın Gündüz oldu. Gündüz, boş sözleşmeye imza attı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Bursaspor’da yeni teknik direktör belli oldu. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: “Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Yalçın Gündüz ile anlaşma sağlamıştır. Bu anlaşmanın camiamıza, kulübümüze ve Yalçın Gündüz’e hayırlı olmasını temenni ederiz. Kulübümüze uzun yıllar futbolcu ve antrenör görevlerinde hizmet veren Yalçın Gündüz boş sözleşmeye imza atarak bu yolda "ben de varım" dedi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”