"29.03.2023 tarihinde saat 14.00’de Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynayacağımız Menemenspor FK karşılaşması, stadyumumuzda 28.03.2023 tarihinde oynanacak olan Türkiye - Hırvatistan müsabakası nedeniyle, 30.03.2023 tarihinde saat 14.00’de başlayacaktır."

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde:

Bursaspor Kulübü, A Milli Takım’ın Hırvatistan’la oynayacağı karşılaşma sebebiyle Bursa’da oynanacak olan Menemen FK maçının bir gün sonrasına ertelendiğini açıkladı.

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