“Isparta 32 Spor maçında sakatlanan profesyonel futbolcumuz Ertuğrul Kurtuluş’un yapılan tetkikler sonucunda ayak bileği fibula kemiğinde yoğun kemik ödemi tespit edilmiştir. Planlanan tedavi süresi 2 haftadır.”

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

TFF 2. Lig’in 15. haftasında oynanan Isparta 32 Spor maçında sakatlanan Bursasporlu futbolcu Ertuğrul Kurtuluş’tan üzücü haber geldi. MR’ı çekilen genç oyuncu için Bursaspor Kulübü açıklama yayımladı.

Bursaspor’un dün oynadığı Isparta 32 Spor maçında sakatlanan Ertuğrul Kurtuluş’un fibula kemiğinde yoğun kemik ödemi tespit edildi. Genç oyuncu, iki hafta sahalardan uzak kalacak.

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