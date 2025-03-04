Bursaspor Kulübü eski başkanlarından Mesut Mestan, kulüpten olan 38 milyon 183 bin TL'lik alacağının tamamını bağışladı.BURSA (İGFA) - "Borçsuz Bursaspor" hedefi ile birebir görüşmeleri sürdüren Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, yaptığı son görüşmenin ayrıntılarını açıkladı.

Kulüp Başkanı Enes Çelik, eski başkanlardan Mesut Mestan ile Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde bir araya geldiğini belirtti.

"Borçsuz Bursaspor" hedefiyle sıranın eski başkan ve yönetici alacaklarına geldiğini söylediklerini anımsatan Başkan Çelik, "Çağrımıza olumlu cevap verip 38 milyon 183 bin TL tutarındaki (887 bin 650 avro ve 123 bin 509 bin dolar) alacağının tamamını silen eski başkan Sayın Mesut Mestan’a şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Çelik, önümüzdeki günlerde diğer değerli eski yöneticilerimizden de randevu talep ederek, kendilerine de ziyaretlerde bulunacağını söyledi.

https://twitter.com/EnsCelik16/status/1896893641991323743

Eski Başkan Mesut Mestan ise, "Bursaspor Kulübü hepimizin takımı" diyerek başladığı konuşmasına, "Biz, canla başla çalışarak Süper Lig’e çıkmayı hedefledik. Ne yazık ki pandemi sürecini hesaplayamadık. Takımımızın yaş ortalaması yüksek olduğundan, üç ay antrenman yapamama gibi bir durum söz konusu oldu. Keşke çıkabilseydik..." diyerek, Bursaspor'un bu yıl bir üst lige çıkarak, iki sene sonra da evlerinde olacağına inancının tam olduğunu söyledi. Mestan, "Enes Başkan ve yönetim kuruluna, takıma sahip çıktıkları için teşekkür ediyorum. Çünkü bu göreve herkes kolay kolay talip olmaz ve olunca da bu kadar başarılı olamaz. Kenti bir araya getirmeyi başardılar. İnşallah takımımız en iyi yerlere gelecek" dedi.