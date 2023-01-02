Bursaspor’un bugün yapılan antrenmanında üzücü bir olay yaşandı. Yeşil-beyazlı kulüp, genç futbolcusu Kerem Kök’ün ayak bileğinde kırık ve bağ kopması olduğunu açıkladı.

Bursaspor’un bugün yapılan antrenmanında üzücü bir olay yaşandı. Yeşil-beyazlı kulüp, genç futbolcusu Kerem Kök’ün ayak bileğinde kırık ve bağ kopması olduğunu açıkladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Bursaspor’un bugünkü antrenmanında beklenmedik bir sakatlık yaşandı. Devre arası çalışmalarına basına kapalı şekilde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde devam eden yeşil-beyazlı takımın genç futbolcusu Kerem Kök, ciddi bir sakatlık geçirdi. 2004 doğumlu futbolcunun ayak bileğinde kırık ve bağ kopması tespit edildiği açıklandı. Bursaspor Kulübü’nden konuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı: “Profesyonel futbolcularımızdan Kerem Kök, bugün yapılan antrenmanda ayak bileği kırığı ve bağ kopması sakatlığı yaşamış, sezonu kapatmıştır. Tedavisine hemen başlanmış olup en kısa sürede ameliyatı gerçekleşecektir.”