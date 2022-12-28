Bursasporlu futbolcular, günün ilk antrenmanında yüksek tempoda çalıştı.

Bursasporlu futbolcular, günün ilk antrenmanında yüksek tempoda çalıştı.

Devre arası çalışmalarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde sürdüren Bursaspor, sabah saatlerinde günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, kuvvet çalışmaları ile devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde 1’e 1, 2’ye 2 ve 3’e 3 hücum - savunma istasyonları yaptı. Bursaspor hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile sürdürecek.