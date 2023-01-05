"İzmir’de gerçekleştirilen hain terör saldırısına tek başına meydan okuyan ve canını ortaya koyarak onlarca vatandaşımızın hayatını kurtaran kahraman polisimiz Fethi Sekin’i şehadetinin 6. yılında saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz."

Bursaspor Kulübü’nden yayımlanan mesaj şu şekilde:

Bursaspor Kulübü, 6 sene önce hain saldırı sonucu şehit düşen kahraman polisimiz Fethi Sekin için anma mesajı yayımladı.

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