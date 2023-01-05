Bursaspor Kulübü, 6 sene önce hain saldırı sonucu şehit düşen kahraman polisimiz Fethi Sekin için anma mesajı yayımladı.

Bursaspor Kulübü, 6 sene önce hain saldırı sonucu şehit düşen kahraman polisimiz Fethi Sekin için anma mesajı yayımladı.

Bursaspor Kulübü’nden yayımlanan mesaj şu şekilde:

Sel afetlerinin izlerinin silindiği ilçeye 40 milyonluk spor yatırımı Sel afetlerinin izlerinin silindiği ilçeye 40 milyonluk spor yatırımı

"İzmir’de gerçekleştirilen hain terör saldırısına tek başına meydan okuyan ve canını ortaya koyarak onlarca vatandaşımızın hayatını kurtaran kahraman polisimiz Fethi Sekin’i şehadetinin 6. yılında saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz."