Bursaspor Kulübü, 6 sene önce hain saldırı sonucu şehit düşen kahraman polisimiz Fethi Sekin için anma mesajı yayımladı.
Bursaspor Kulübü, 6 sene önce hain saldırı sonucu şehit düşen kahraman polisimiz Fethi Sekin için anma mesajı yayımladı.
Bursaspor Kulübü’nden yayımlanan mesaj şu şekilde:
"İzmir’de gerçekleştirilen hain terör saldırısına tek başına meydan okuyan ve canını ortaya koyarak onlarca vatandaşımızın hayatını kurtaran kahraman polisimiz Fethi Sekin’i şehadetinin 6. yılında saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz."
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