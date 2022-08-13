Bursaspor, bir günlük iznin ardından bugünkü taktik çalışma ile birlikte Afyon kampına devam etti.

Bursaspor, bir günlük iznin ardından bugünkü taktik çalışma ile birlikte Afyon kampına devam etti.

Afyon kampının 12. gününde Bursaspor sabah saatlerinde günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Bursaspor bu akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.