Bursaspor, bu akşam yaptığı idmanla günü tamamladı. Yeşil-beyazlı futbolcuların kıran kırana mücadelesi teknik heyeti de memnun etti.

Bursaspor, bu akşam yaptığı idmanla günü tamamladı. Yeşil-beyazlı futbolcuların kıran kırana mücadelesi teknik heyeti de memnun etti.

Devre arası çalışmalarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde sürdüren Bursaspor, bu akşam saatlerinde günün ikinci antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, yarı sahada yapılan çift kale maçlar ile devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Bursaspor hazırlıklarını yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile sürdürecek.