Bursaspor’da Somaspor maçı hazırlıkları bugün yapılan antrenmanla tamamlandı. Yeşil-beyazlılar gün içinde Soma’ya hareket edecek.

Bursaspor’da Somaspor maçı hazırlıkları bugün yapılan antrenmanla tamamlandı. Yeşil-beyazlılar gün içinde Soma’ya hareket edecek.

TFF 2. Lig’in 18. haftasında deplasmanda Somaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’ndayaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 5’e 2 pas pres oyunlarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, bugünSoma’ya hareket edecek.