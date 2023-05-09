Bursaspor, 16 Mayıs Salı günü oynayacağı Somaspor maçı hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

TFF 2. Lig’in 37. haftasında sahasında Somaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Futbol Sorumlusu Özer Hurmacı gözetiminde yapılan idman ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas oyunları ve mas koşuları yapan futbolcular, antrenmanı dar alanda çift kale maçlar yaparak tamamladı. Bursaspor hazırlıklarına yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenman ile devam edecek.