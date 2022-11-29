Bursaspor, hafta sonu karşılaşacağı Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Yeşil-beyazlı takım çift kale maç yaptı.

Bursaspor, hafta sonu karşılaşacağı Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Yeşil-beyazlı takım çift kale maç yaptı.

TFF 2. Lig’in 17. haftasında evinde Şanlıurfaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Nejat Biyediç Sahası’nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve çabuk-kuvvet hareketleriyle başlayan çalışma, dar alanda çift kale maçlar ile devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde mas koşular yaptı. Bursaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.