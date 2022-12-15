Bursaspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta bu hafta karşı karşıya geleceği Nazilli Belediyespor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Yeşil-beyazlı takım taktik idman yaptı.

Bursaspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta bu hafta karşı karşıya geleceği Nazilli Belediyespor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Yeşil-beyazlı takım taktik idman yaptı.

TFF 2. Lig’in 19. haftasında evinde Nazilli Belediyesporile karşılaşacak olan Bursaspor, bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Nejat Biyediç Sahası’ndayaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör İsmail Ertekingözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 20dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan çalışma,koordinasyon ve çabukluk hareketleriyledevam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Bursaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.