TFF 3. Lig’de Bursaspor’un deplasmanda oynadığı Belediye Kütahyaspor maçında sarı kart gören Mücahit Can Akçay cezalı duruma düştü.

Yeşil-Beyazlıı forma ile 3 asist ve 7 golü bulunan Mücahit Can Akçay, Belediye Kütahyaspor maçının 67. dakikasında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü.

Mücahit Can Akçay, Bursaspor’un TFF 3. Lig’in 24. haftasında deplasmanda oynayacağı Kuşadasıspor karşısında forma giyemeyecek.

Mücahit daha önce Elazığ Futbol Kulübü, Artvin Hopaspor ve Karşıyaka maçlarında sarı kart görmüştü.