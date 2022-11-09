Bursaspor, TFF 2. Lig’in 14. haftasında deplasmanda oynayacağı Menemen FK maçının hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla devam etti.

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Bursaspor, TFF 2. Lig’in 14. haftasında deplasmanda oynayacağı Menemen FK maçının hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla devam etti.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 20 dakika sürdü.Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, anaerobik çalışmalarla devam etti. Yeşil-beyazlı takım, son bölümde mas koşuları yaptı.

Bursaspor yarın gerçekleştireceği antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.