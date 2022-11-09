Bursaspor, TFF 2. Lig’in 14. haftasında deplasmanda oynayacağı Menemen FK maçının hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla devam etti.
Bursaspor, TFF 2. Lig’in 14. haftasında deplasmanda oynayacağı Menemen FK maçının hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla devam etti.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 20 dakika sürdü.Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, anaerobik çalışmalarla devam etti. Yeşil-beyazlı takım, son bölümde mas koşuları yaptı.
Bursaspor yarın gerçekleştireceği antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.
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