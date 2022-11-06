Bursaspor, 0-0 sona eren Düzcespor maçı sonrası ara vermeden Menemen FK maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla startı verdi.

Bursaspor, 0-0 sona eren Düzcespor maçı sonrası ara vermeden Menemen FK maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla startı verdi.

TFF 2. Lig’in 14. haftasında deplasmanda Menemen FKile karşılaşacak olan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 20dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlar ile devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde mas koşuları yaptı. Dün oynanan Düzcespor maçında görev alan futbolcular yenileme çalışmaları yaptı. Bursaspor, hazırlıklarına 8 Kasım Salı günü yapacağı antrenman ile devam edecek.