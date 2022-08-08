Bursaspor Kulübü, loca satışlarının başladığını açıkladı. Timsah Park’taki 10 kişilik locanın fiyatı 100 bin TL olarak belirlendi.

Bursaspor Kulübü, loca satışlarının başladığını açıkladı. Timsah Park’taki 10 kişilik locanın fiyatı 100 bin TL olarak belirlendi.

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada; “Timsah Park Stadı’ndaki localarımız satışa çıktı. Yeni sezona yeni düzenlemeler ile hazır olan stadyumumuzda; otopark hizmeti, otoparktan locaya özel ulaşım hizmeti bulunmaktadır. Bu sezon benzersiz bir konfor ve maç deneyimi sizleri bekliyor” ifadelerine yer verildi.

2022-2023 sezonu loca fiyatları ise şu şekilde belirlendi: “10 Kişilik: 100.000 TL, 15 Kişilik: 150.000 TL, 20 Kişilik: 200.000 TL”

Fiyatlara KDV’nin dahil olmadığı belirtilirken, satışlar için Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri ile iletişime geçilmesi gerektiği dile getirildi.