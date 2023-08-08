Bursaspor Kulübü, en ucuz kombineyi 2 bin TL, en ucuz maç bileti fiyatını ise 200 TL olarak belirledi.

TFF 2. Lig’de mücadele edecek olan Bursaspor’da kombine fiyatları açıklandı. Aynı zamanda tek maçlık bilet fiyatlarını da duyuran yeşil-beyazlı kulübün, geçen sezona oranla ciddi oranda zam yaptığı görüldü. 14 Ağustos Pazartesi günü saat 11.00’de çıkacak olan kombine bilet fiyatları şu şekilde:

“Güney Kale Arkası Tribünü: 2.000 TL, Doğu Üst Tribünü: 3.500 TL, Doğu Alt Tribünü: 4.500 TL, VIP Tribünü: 7.500 TL,Batı Alt Tribünü:9.000 TL, 1963 Tribünü: 15.000 TL”

Maç başı bilet fiyatları ise şöyle:

“Güney Kale Arkası Tribünü: 200 TL, Doğu Üst Tribünü: 300 TL, Doğu Alt Tribünü: 400 TL,VIP Tribünü: 700 TL, Batı Alt Tribünü: 800 TL, 1963 Tribünü: 1.000 TL”