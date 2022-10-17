Bursaspor bugün yaptığı antrenmanla TFF 2. Lig Beyaz Grup 11. haftasında karşılaşacağı İnegölspor maçı hazırlıklarına startı verdi.

Bursaspor bugün yaptığı antrenmanla TFF 2. Lig Beyaz Grup 11. haftasında karşılaşacağı İnegölspor maçı hazırlıklarına startı verdi.

TFF 2. Lig’in 11. haftasında sahasında İnegölsporile karşılaşacak olan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas oyunlarıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde dar alanda çift kale maçlar yaptı. Bursaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.