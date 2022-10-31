24 Erzincanspor maçı sonrası izin yapmayan Bursaspor, Cumartesi günü oynayacağı Düzcespor maçı hazırlıklarına startı verdi.

24 Erzincanspor maçı sonrası izin yapmayan Bursaspor, Cumartesi günü oynayacağı Düzcespor maçı hazırlıklarına startı verdi.

TFF 2. Lig’in 13. haftasında sahasında Düzcesporile karşılaşacak olan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 10dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas oyunlarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde dar alanda çift kale maçlar yaptı. Dün oynanan 24Erzincanspor maçında görev alan futbolcular salonda yenileme çalışmaları yaptı. Bursaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.