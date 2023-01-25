Bursaspor, hazırlıklarına yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde yapılan idman ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde çabukluk ve kuvvet çalışmaları yapan yeşil-beyazlı futbolcular, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

Bursaspor, TFF 2. Lig’in 22. haftasında oynayacağı Batman Petrolspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.

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