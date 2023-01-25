Bursaspor, TFF 2. Lig’in 22. haftasında oynayacağı Batman Petrolspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.
Bursaspor, TFF 2. Lig’in 22. haftasında oynayacağı Batman Petrolspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde yapılan idman ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde çabukluk ve kuvvet çalışmaları yapan yeşil-beyazlı futbolcular, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.
Bursaspor, hazırlıklarına yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.
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