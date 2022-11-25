Bursaspor bugün yaptığı antrenmanla Arnavutköy Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı. Yeşil-beyazlılar, öğle saatlerinden sonra İstanbul’a hareket edecek.

Bursaspor bugün yaptığı antrenmanla Arnavutköy Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı. Yeşil-beyazlılar, öğle saatlerinden sonra İstanbul’a hareket edecek.

TFF 2. Lig’in 16. haftasında deplasmanda Arnavutköy Belediyesporile karşılaşacak olan Bursaspor, bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Nejat Biyediç Sahası’nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5’e 2 pas pres oyunuyla devam etti.

Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor öğle saatlerinde İstanbul’a hareket edecek.