Bursaspor bugün yaptığı antrenmanda Amed Sportif Faaliyetler maçının taktik çalışmalarını gerçekleştirdi.

Bursaspor bugün yaptığı antrenmanda Amed Sportif Faaliyetler maçının taktik çalışmalarını gerçekleştirdi.

TFF 2. Lig’in 25. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak olan Bursaspor, öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde 5’e 2 pas pres oyunları oynayan ve bol bol şut çeken futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı.

Bursaspor hazırlıklarını yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenman ile sürdürecek.