Yaşanan deprem sebebiyle morallerin oldukça düşük olduğu Bursaspor’da, 19 Şubat’ta oynanacak olan Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıkları da bir yandan sürüyor. Yeşil-beyazlılar bugünkü idmanda çift kale maç yaptı.

Yaşanan deprem sebebiyle morallerin oldukça düşük olduğu Bursaspor’da, 19 Şubat’ta oynanacak olan Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıkları da bir yandan sürüyor. Yeşil-beyazlılar bugünkü idmanda çift kale maç yaptı.

Bursaspor bugün öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Nejat Biyediç Sahası’nda yaptığı antrenman ile Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde şut ve pas oyunları oynayan yeşil-beyazlı futbolcular, antrenmanı çift kale maçlar yaparak tamamladı.

Yaşanan deprem felaketini derinden hisseden Bursasporlu futbolcuların moralinin oldukça düşük olduğu gözlendi. Formada kalabilmek için idmanları aksatmayan yeşil-beyazlı takım, bir yandan da depremzedeler için yardım toplamaya da devam etti.