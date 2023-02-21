Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde, Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde yapılan idman ısınma hareketleri ve pas pres oyunlarıyla başladı. İkinci bölümde dayanıklılık, sonuçlandırma çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı çift kale maçlar yaparak tamamladı. Bursaspor, hazırlıklarını yarın sabah saatlerinde gerçekleştireceği antrenman ile sürdürecek.

Bursaspor, TFF 2. Lig’in 25. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler’le oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Altınordu, Manisa FK ile hazırlık maçı oynayacak

Altınordu, Manisa FK ile hazırlık maçı oynayacak

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