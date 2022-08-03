Afyon’da 3. etap kamp çalışmaları için bulunan Bursaspor, 2. günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetimindeki idman yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, çabuk kuvvet çalışmalarıyla tamamlandı. Bursaspor, bu akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

Afyon’da kamp çalışmalarına devam eden Bursaspor, günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

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