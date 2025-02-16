Türkiye’nin ilk borsa aracı kurumu Yatırım Finansman, Bursaspor’un 1963 Tribünü sponsorluğunu üstlendi. Sponsorluk anlaşmasına ilişkin imza töreni, 16 Şubat Pazar günü Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin ilk borsa aracı kurumu Yatırım Finansman, Türk futbolunun köklü kulüplerinden Bursaspor’un 1963 Tribünü sponsoru oldu.

Toplumsal fayda ilkesiyle spor ve sanat alanlarında önemli yatırımlara imza atan Yatırım Finansman, bu anlamdaki çalışmalarını Bursaspor ile gerçekleştirdiği iş birliği ile sürdürüyor.

Sponsorluk anlaşmasına ilişkin imza töreni, 16 Şubat Pazar günü Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Törene Yatırım Finansman Genel Müdürü Eralp Arslankurt ve Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik katıldı.

Yatırım Finansman Genel Müdürü Eralp Arslankurt, bu iş birliğinin yalnızca bir sponsorluk olmadığını, aynı zamanda birliktelik ve dayanışma mesajı taşıdığını belirterek, Bursaspor'un Türk futbolunun en köklü ve en değerli kulüplerinden biri olduğunun altını çizdi. Tarihi başarılarla dolu olan bu kulübün yalnızca elde ettiği şampiyonluklarla değil, aynı zamanda genç yeteneklere verdiği önem ve Türk sporuna kazandırdığı değerlerle de herkesin gönlünde ayrı bir yere sahip olduğunu ifade eden Arslankurt, "Biz de Yatırım Finansman olarak, bu büyük camianın bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Bugün itibarıyla Bursaspor’un 1963 Tribünü sponsorluğunu üstleniyoruz. Bu sponsorluk, yalnızca bir destek değil; aynı zamanda bir dayanışma ve birliktelik mesajıdır. Bursaspor’un güçlü tarihine ve geleceğine olan inancımızın bir göstergesidir. Bu iş birliğimizin, Bursaspor’un yeni başarılarla dolu bir geleceğe doğru yolculuğunda önemli bir katkı sağlayacağına ve yeniden hak ettiği Süper Lig’e yükselmesinde destek olacağına gönülden inanıyorum.” diye konuştu.

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik ise, törende yaptığı konuşmada Yatırım Finansman’a teşekkür etti. 1963 Tribünü sponsorluğu ile Bursaspor camiasına sağladıkları katkı için Yatırım Finansman’a yürekten teşekkür eden Çelik, bu iş birliğinin, kulübümüzün başarılarına yeni bir ivme kazandıracağına inandığını söyledi.