Bursaspor’un eski yöneticisi Erkan Aydemir, yeşil-beyazlı kulübe maddi destek için tam bin 116 adet forma satın aldı.

Bursaspor’un eski yöneticisi Erkan Aydemir, yeşil-beyazlı kulübe maddi destek için tam bin 116 adet forma satın aldı.

TFF 2. Lig’de mücadele edecek olan Bursaspor’a forma desteği sürüyor. Yeşil-beyazlı kulübün eski başkanı Ali Ay döneminde yöneticilik yapan Erkan Aydemir, kampanyaya dev bir katılım gerçekleştirdi. Aydemir, tam bin 116 adet forma satın alarak Bursaspor Kulübü’ne destek verdi. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “53. dönem yöneticilerimizden Erkan Aydemir 1116 adet forma olarak kulübümüze destek olmuştur. Kendisine camiamız adına teşekkürlerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi.