Bursaspor Kulübü, dört yeni sponsorunu kamuoyu ile paylaştı. Başkan Ömer Furkan Banaz, destek olan firmalara tek tek teşekkür etti.

Bursaspor Kulübü, dört yeni sponsorunu kamuoyu ile paylaştı. Başkan Ömer Furkan Banaz, destek olan firmalara tek tek teşekkür etti.

Bursaspor Kulübü, yeni sponsorlarını medyaya tanıttı. Başkan Ömer Furkan Banaz yaptığı açıklamada, “Bursaspor menfaatine olan yeni anlaşmanın mutluluğu içindeyiz. 2022-2023 sezonu için dört firma ile sponsorluk anlaşması yapıyoruz. Bursalı markaların katkıları ile oluşturcağımız ürünleri satışa çıkartacağız. A takım ve altyapı olsun önemli anlaşmalar yaptık. Burada altyapı ile alakalı kol sponsorluğu konusunda Dostkar firması ile anlaştık. Kendileri Bursaspor’un yanında olmak istediklerini söylediler. Bizlere desteklerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.

Kazancın 3’te 1’i Bursaspor’a verilecek

Başkan Banaz şöyle devam etti: “Diğer anlaşmamız Mekaş ailesi ile. Stadyumdaki büfelerle alakalı bir anlaşmamız söz konusu. Taraftarımıza en iyi hizmeti vermek ve kazanç sağlamak için çok önemli bir adım. Kendileri çok güzel bir teklifte bulundu. 1963 Tribünü, Batı alt ve VIP’te bu hizmeti veriyorlar. Ciro ve hasılatların 3’te 1’i Bursaspor’a bağış yapılıyor. Bu şekilde bir anlaşma zemini hazırladık. Kendileri de tecrübe kazandıkça diğer yerlerde de bu tür girişimler olacaktır.”

Sebze ve meyve sponsoru oldular!

Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz, sponsorları duyurmaya devam ederek, “Üçüncü sponsorumuz da Özyüksel Bakliyat oldu. 2022-2023 sezonu için geçerli Sebze ve meyve sponsoru oldular. Sezon başında karınca kararınca destek verebiliriz demişlerdi. Ondan sonraki süreçte katkılarımız olacaktır dediler. Ve Bursaspor markasının yanındayız dediler. Bugün de çok güzel bir anlaşmaya vardık. Vermiş oldukları desteklerden dolayı kendilerine camiamız adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Hasılatın yüzde 16’sı Bursaspor’a

Başkan Banaz son sponsoru ise şu sözlerle duyurdu: “Dördüncü anlaşmamızın iki tarafı var. Bursastore’dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Onur Marketler Yönetim Kurulu Üyesi olarak yanımda oturuyor. Bitkisel temizlik ürünleri ile faliyet gösteren bir firma ile el sıkıştık. Yaptığımız istişarelerde Bursaspor logosunun kullanımı ile alakalı sana faydası olabilecek bir durum söz konusu mu diye konuştuk. Ürünlerin görünürlüğü ve son kullancıya ulaşmasında Bursaspor’a bir kazanç sağlanır mı? diye düşündük. Mevcut hasılattan yüzde 16’sını Bursaspor’a verilmesi üzerinde anlaşma sağladık. Onur Marketler’de de Bursaspor reyonu oluşturacağız. Az çok demeden Bursaspor’a devamlı gelir formatı gerçekleştireceğiz.”