Bursaspor Teknik Direktörü Pablo Martin Batalla ile futbolcular Ahmet İlhan Özek, Muhammet Demir, İlhan Depe, Yiğit Ali Bayrak ve Musa Çağıran, Büyükşehir Belediyesi tarafından Eski Atatürk Stadyumu alanında oluşturulan ‘Bursa Yeni Yıl Meydanı’nda düzenlenen imza gününde taraftarlarla buluştu.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Bursa Kültür AŞ tarafından Eski Atatürk Stadyumu alanında oluşturulan ‘Bursa Yeni Yıl Meydanı’, vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

28-29 Aralık tarihlerinde Yeni Yıl Meydanı’nda düzenlenen imza gününde, Bursaspor Teknik Direktörü Pablo Martin Batalla ile futbolcular Ahmet İlhan Özek, Muhammet Demir, İlhan Depe, Yiğit Ali Bayrak ve Musa Çağıran, taraftarlarla bir araya geldi.

Bursastore tırındaki imza programına yoğun ilgi gösteren yeşil beyazlı taraftarlar, uzun kuyruklar oluşturarak tezahüratlar eşliğinde forma ve atkılarını imzalattırdı.

Bursaspor’a olan sevgilerini bir kez daha gösteren taraftarlar, Batalla ve futbolcularla günün anısına fotoğraf çektirme imkanı da buldu.