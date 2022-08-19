Yeni sezon hazırlıklarının Afyon kampı etabını bitiren Bursaspor’da hazırlıklar Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.

Yeni sezon hazırlıklarının Afyon kampı etabını bitiren Bursaspor’da hazırlıklar Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.

Yeni sezonda TFF 2. Lig’de mücadele edecek olan Bursaspor’da hazırlıklar Bursa’da devam ediyor. 13 günlük Afyon kampını geçtiğimiz günlerde sonlandıran yeşil-beyazlı takım, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Çift kale maç ağırlıklı programını devam ettiren Bursaspor’da oyuncuların oldukça moralli olduğu da gözlendi.