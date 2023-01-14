Devre arası çalışmalarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde sürdüren Bursaspor, bugün çalışmaları sürdürdü. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde yapılan idman, ısınma hareketleri ve pas oyunlarıyla başladı. İkinci bölümde taktik çalışmalar yapan yeşil-beyazlılar, çalışmayı yarı sahada çift kale maç yaparak tamamladı.

Bursaspor, lige verilen arada hazırlıklarını sürdürürken, bugün antrenmanda yarı sahada çift kale maç yaptı.

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