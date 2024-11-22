Bursaspor Başkanı Enes Çelik, İstanbulspor forması giyen Vefa Temel’i sezon sonuna kadar kiraladıklarını açıkladı.

TFF 3. Lig ekibi Bursaspor, İstanbulspor’dan 21 yaşındaki futbolcu Vefa Temel’i kiraladı. Bursaspor’un eski futbolcusu genç futbolcu, sezonun ikinci yarısından itibaren yeniden yeşil-beyazlı formayı giyecek.

Konuya ilişkin Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde: “Vefa Temel’in 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçici transferi için İstanbulspor Kulübü ve futbolcu ile anlaşmaya vardık. Süreç boyunca sağladıkları destek ve kolaylıklar için İstanbulspor Kulübü Başkanı Sayın Ecmel Faik Sarıalioğlu’na teşekkür ederim.”