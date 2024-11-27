Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Engelliler Günü çerçevesinde çocuklara isimleri yazılı forma hediye etti.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Bursaspor Başkanı Enes Çelik, yaklaşan 3 Aralık Engelliler Günü sebebiyle özel çocukları unutmadı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisi’ne gelen çocuklar, Bursasporlu futbolcularla fotoğraf çekinip antrenmanı izledi. Başkan Oktay Yılmaz ve Enes Çelik, çocuklara isimlerinin yazılı olduğu formaları hediye etti. Formaları alan öğrenciler anneleri ile birlikle Bursaspor ve Yıldırım Belediyesi’ne teşekkürlerini sundu. Çocukların mutluluklarına ortak olan başkanlar hatıra fotoğrafı çektirmeyi unutmadı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve Mehmet Sait Zorlu Engelliler Okulu öğrencileri ile sporcuları izlemeye geldik. Engelli çocuklarımıza kucak açan Enes Çelik’e teşekkür ediyorum. Çocuklara ve annelerine hoş bir an yaşattık. Onlara Bursaspor forması hediye ettik" dedi.

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik ise, "Bugün Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve engelli kardeşlerimi ağırlamanın mutluluğu var içimizde. Kardeşlerimizin için moral verici güzel bir anı oldu. Bu organizasyonu düzenlediği için Oktay Yılmaz’a teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.