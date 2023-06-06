Bursaspor Vakfı Başkanı Ali Ademoğlu, 8-15 Haziran’da Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yapılacak olağan genel kurula herkesi davet etti.
Bursaspor Vakfı Başkanı Ali Ademoğlu’nun, Bursaspor Kulübü’nün internet sitesinden yaptığı açıklamada, “Bursaspor Vakfı 15. Olağan Genel Kurulu, Vakıf senedinin 9. maddesi gereğince 08 Haziran 2023 tarihinde saat 14.00’de, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 15 Haziran 2023 tarihinde Saat 14.00’de, Bursaspor Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde toplanacaktır. Belirtilen gün ve saatte toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim” ifadelerine yer verildi.