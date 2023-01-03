Bursaspor, hazırlıklarına akşam saatinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Devre arası çalışmalarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde sürdüren Bursaspor, bugün öğle saatlerinde U19 takımıyla antrenman maçı gerçekleştirdi. Mesut Şen Sahası’nda yapılan mücadele 1 saat 20 dakika sürdü. Basına kapalı gerçekleşen karşılaşmanın skoru ve golleri, kamuoyundan gizlendi.

Pazar atıkları üretime can oluyor

Pazar atıkları üretime can oluyor

Bursaspor A takımı, bugün U19 takımı ile hazırlık maçı yaptı. 40’ar dakika üstünden oynanan müsabakanın skoru ve golleri kamuoyu ile paylaşılmadı.

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