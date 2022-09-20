Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu’ndaki Boyabat 1868 Spor karşılaşmamız Bursa Büyükşehir Stadyumu’nda devam eden zemin çalışmaları nedeniyle Karacabey M. Fehmi Gerçeker Stadyumu’nda 28 Eylül Çarşamba günü saat 20.00’da oynanacaktır” ifadelerine yer verildi.

İrfan Can Kahveci: “Tekrar burada olmak mutluluk verici”

İrfan Can Kahveci: “Tekrar burada olmak mutluluk verici”

Bursaspor, 28 Eylül’de Boyabat 1868’le oynanacak olan Türkiye Kupası müsabakasının Bursa Büyükşehir Stadyumu’nda devam eden bakım çalışmaları sebebiyle Karacabey’de oynama kararı aldıklarını açıkladı.

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