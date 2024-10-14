Süper Lig’de 2009-2010 sezonunun şampiyonu olan Bursaspor, TFF 3. Lig 1. Grup’ta çıktığı 6 maçta gol yemedi. Yeşil-beyazlılar, profesyonel liglerde gol yemeyen tek takım unvanını korumayı başardı.

Bursaspor, TFF 3. Lig 1. Grup’un 6. haftasında Kahramanmaraşspor’u sahasında 3-0 mağlup etti ve gol yememe serisini devam sürdürdü. Yeşil-beyazlılar, oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik ederken, rakip fileleri de 12 kez havalandırdı. Henüz rakiplerine gol izni vermeyen Bursa ekibi, profesyonel liglerde gol yemeyen tek takım unvanını korudu.

Yeşil-beyazlı takım, ayrıca ligin 4. haftasında Muş Spor Kulübü ile oynadığı maçta 43 bin 160 taraftar ile lig rekoru kırmıştı.

Bursaspor, 20 Eylül Pazar günü saat 15.00’te deplasmanda Silifke Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.