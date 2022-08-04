Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam, Afyon kampında yaptığı basın toplantısında, “Dün itibariyle de oyuncu kadromuzun geçmiş dönem alacaklarının tamamı ödenmiş oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız, başkanımız ve yönetim kurulumuzda çok büyük destekler veriyor” dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam, Afyon kampında yaptığı basın toplantısında, “Dün itibariyle de oyuncu kadromuzun geçmiş dönem alacaklarının tamamı ödenmiş oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız, başkanımız ve yönetim kurulumuzda çok büyük destekler veriyor” dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam, Afyon kampının üçüncü gününde yapılan sabah antrenmanı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tam, "Yarın ilk hazırlık maçımızı Al-Tai ile oynayacağız. Bizim için de bir test olacak. Bir başlangıç maçı bu. Oyuncularımızın birbirlerini daha iyi tanımasını sağlayacak. Eksiklerimizi gözlemlememizi sağlayacak. Hazırlık maçı da olsa bize yakışan bir oyun ortaya koymak tabii ki istiyoruz. Her maçı her antrenmanı ciddiye alan bir teknik adamım. Asla disiplinden taviz vermeyen bir karaktere sahibim. O birlikteliği oluşturmaya başladık. Bu birlikteliği tüm şehre yaymak istiyoruz. Bunun da nasıl olacağını bilen bir insanım. Seyirciyi heyecanlandıran bir oyun ortaya koymak zorundayız. Ne istendiğini biliyorum. Bu konuda bize inansınlar. Bursaspor ruhunu sahada hep beraber görecekler. Şartlara gelince de gayet iyiyiz. Buranın en iyi otelinde konaklıyoruz. Konforumuz üst seviyede. Özlüce’de de bu böyleydi. Geçmiş dönemde yaşanan sıkıntıların hiçbirini bize yaşatmadılar. Burada Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a çok teşekkür ediyorum, bu konforu bize sağladılar. Bunu geliştirmek için de çaba gösteriyorlar" ifadelerini kullandı.

“Son yıllarımız kaos içinde geçiyordu”

Tahsin Tam, geçmiş dönem alacaklarının ödendiğini de açıkladı. 53 yaşındaki teknik adam şunları söyledi:

“Dün itibariyle de oyuncu kadromuzun geçmiş dönem alacaklarının tamamı ödenmiş oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız, başkanımız ve yönetim kurulumuz da çok büyük destekler veriyor. Son yıllarda bu kulüpte neler konuşulduğunu hepimiz biliyoruz. Personel maaşlarının ödenmemesi, elektrik kesilmesi, oyuncuların maaşlarının ödenmemesi... Açıkçası bir kaos içinde geçiyordu son yıllarımız. Elini taşın altına koyduğu için çok teşekkür ediyorum ama tabii ki belediye başkanımız da bu mücadelede yalnız kalmamalı. Şehrin tüm dinamiklerinin bir araya gelmesi lazım. Biz şampiyon olmadan önce 2007 yılında bir kampanya düzenlenmişti. Bu kampanyanın sonucu şampiyonluğa kadar etki etti. Şehirde inanılmaz bir birliktelik ortaya çıkmıştı. Bu birlikteliğe hepimizin ihtiyacı var. Biz kendi üzerimize düşeni en iyi şekilde yerine getireceğiz. Harika bir yönetim kurulumuz var. Harika bir başkanımız var. Son yıllarda gelen en kaliteli başkan ve yönetim kurulu. Çok dürüst ve net insanlar. Harcanak her kuruşun hesabını verecek bir insan başkanımız. O yüzden Bursaspor’u seven, desteğe hazır hisseden şehrin ileri gelenlerinin gönlü rahat olsun. Sonuna kadar güvenebilirler.”

“Transfer tahtasının açılmayacağını biliyorduk”

Transfer tahtasının kapalı olması ile ilgili konuşan Tahsin Tam, “Ömer Furkan Banaz başkanımızın yaptığı açıklamalar çok net. Kendisi kararlı. Değişik mesajlar vermek isteyen bir insan değil. Devasa bir yükle karşı karşıyalar. Gece-gündüz çok büyük bir mücadele içindeler. Çözülebilmesi kolay bir borç yüküyle karşı karşıya değiller. Kendisi de daha önce açıklamıştı. Kökten çözüm peşindeler. En başında da bana kendileri açık oldu. Transfer tahtasının açılmayacağını biliyorduk. Kendi çocuklarımız ile bu mücadelenin içerisinde olacağımızı biliyorduk. Biz buraya öyle geldik. Çok ciddi bir çalışma içindeler. Buna Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş beyefendi liderlik ediyor. Şehrin ileri gelenleri ile toplantı halindeler. Bu konuda kökten çözüme ulaşırlarsa kendilerinden sonraki yönetimlere de konfor alanı sunmuş olacaklar. Hiçbirimiz burada kalıcı değiliz. Biz nasıl takım ile ilgili kısa, uzun ve orta vadeli planlar yaptıysak kendileri de o planı yapıyorlar. Ama tek başlarına bunu başarabilmeleri mümkün değil. Şehirde o enerjinin ortaya çıkması lazım” cümlelerine yer verdi.