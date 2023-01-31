Bursaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Bursaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Bursaspor’un deplasmanda Batman Petrolspor’la oynadığı maçta kırmızı kart gören Teknik Direktör İsmail Ertekin, PFDK’ya sevk edildi. TFF’den yapılan açıklama şu şekilde: “Bursaspor Kulübü teknik sorumlusu İsmail Ertekin’in 29.01.2023 tarihinde oynanan Batman Petrolspor-Bursaspor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 30.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”