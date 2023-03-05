TFF 2. Lig’de oynanan Amed Sportif Faaliyetler maçında cezası sebebiyle yedek kulübesinde olmayan Bursaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin, maçın devre arasında kalp spazmı geçirdi. Hastaneye kaldırılan tecrübeli teknik adamın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Amed maçının devre arasında rahatsızlanan teknik direktörümüz İsmail Ertekin’in sağlık durumu iyi olup kontrol amaçlı hastanede tutulmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Hakan Keleş: “Bizim için kaybetmemek çok önemliydi”

Hakan Keleş: “Bizim için kaybetmemek çok önemliydi”

Bursaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin, Amed Sportif Faaliyetler’le oynanan maçın devre arasında kalp spazmı geçirdi. Hastaneye kaldırılan Ertekin’in durumunun iyi olduğu açıklandı.

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