Binlerce Bursaspor taraftarı, geçmişte efsane futbolculara imzalattığı koleksiyonlarındaki formalarını depremzedelere yardım amacıyla satışa çıkarttı.

Binlerce Bursaspor taraftarı, geçmişte efsane futbolculara imzalattığı koleksiyonlarındaki formalarını depremzedelere yardım amacıyla satışa çıkarttı.

Bursaspor taraftarı, depremzedelere yardım toplayabilmek için birçok yol deniyor. Onlarca tırı dolduran yeşil-beyaz sevdalıları, şimdi de formalarını satmaya başladı. Geçmişte efsane oyunculara imzalattıkları formaları satışa çıkartan yeşil-beyaz sevdalıların sayısı neredeyse binleri buluyor. Birçoğunun sosyal medyasından duyurduğu satıştan elde edilecek gelirin tamamı deprem bölgesine yardım olarak gönderilecek. Bursaspor taraftarının bu duyarlılığı birçok kulübe de örnek oluyor.