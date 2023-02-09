Bursaspor’un vefakar taraftar grubu Teksas, Bursa’da üstüne düşen görevi yaparak deprem bölgesine gitti. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda 10’larca tırı depremzedeler için erzakla dolduran yeşil-beyazlı taraftar grubu, şimdi de deprem bölgesine giderek destek vermeye gitti. Kahramanmaraş’tan fotoğraf paylaşan Teksas, sosyal medya hesaplarından “Teksas Bursa’daki yardım toplama görevini tamamladı, deprem bölgesine intikal ediyor” açıklamasında bulundu.

Yunus Akgün ve Emin Bayram yardım çalışmalarına destek verdi

Yunus Akgün ve Emin Bayram yardım çalışmalarına destek verdi

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