Sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde, Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve şut oyunlarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım, son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Bursaspor yarın gerçekleştireceği antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

Bursaspor, TFF 2. Lig’in 14. haftasında deplasmanda oynayacağı Menemen FK maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

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