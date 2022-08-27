Bursaspor, son hazırlık maçında Belediye Kütahyaspor’a 2-1 mağlup oldu.

Bursaspor, son hazırlık maçında Belediye Kütahyaspor’a 2-1 mağlup oldu.

Bursaspor, yeni sezon öncesi son hazırlık maçını TFF 3. Lig takımlarından Belediye Kütahyaspor ile yaptı. Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri’nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle tamamlandı. Pozisyon anlamında zengin bir maç olmasa da mücadele bakımında etkili bir oyun ortaya koyan yeşil-beyazlılar, beklenen direnci gösteremedi.

Mücadelenin 74. dakikasında ceza sahasına yapılan ortada topa ters bir vuruş yapan Bursasporlu futbolcu Ertuğrul Kurtuluş, topu kendi ağlarına gönderdi. Bu golden 5 dakika sonra kazanılan penaltıda topun başına geçen Hamza Baran Arıkan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-1 yaptı. Kalan dakikalarda rakip Kütahyaspor’un atakları sıklaştı. Yeşil-beyazlı takım, 90. dakikada Ertuğrul’un golüne engel olamayınca sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.