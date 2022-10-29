Bursaspor, 24Erzincanspor’la yarın yapacağı maçın son antrenmanını Erzincan’da gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlı takım, idmanın bütününde taktik çalışma yaptı.

Bursaspor, 24Erzincanspor’la yarın yapacağı maçın son antrenmanını Erzincan’da gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlı takım, idmanın bütününde taktik çalışma yaptı.

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TFF 2. Lig’in 12. haftasında deplasmanda 24Erzincanspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşamsaatlerinde Vedat Çimen Tesisleri’ndeyaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 5’e 2 pas pres oyunlarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, kamp yaptığı otelde maç saatini beklemeye başladı.