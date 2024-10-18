Yeşil-Beyazlılar Pazar günü Mersin deplasmanında oynayacağı Silifke Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Nesine 3. Lig 1. Grup'ta haftanın maçı Silifke Belediyespor - Bursaspor mücadelesini hakem Adem Cinek yönetecek. Cinek'in yardımcılığını Miraç Berk Kölemen ve Sezgin Şahbaz yaparken, maçın dördüncü hakemi ise Ertuğrul Yılmaz olacak.

7. Hafta maçı Silifke Şehir Stadyumu'nda 20 Ekim Pazar günü saat 15.00'de oynanacak.

SİLİFKE'DE PAROLA GALİBİYET

Sezona Ergene Velimeşespor galibiyeti ile başlayan ve ikinci hafta Muşspor ile berabere kaldıktan sonra 3 haftadır yenilgi yüzü görmeyen Silifke Belediyespor, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadıkları Belediye Kütahyaspor maçını 2-0 kaybederek namağlup serisini sonlandırdı.

13 puanla 1. Grup'ta 3. sırada bulunan Silifke Belediyespor, Bursaspor'u sahalarında mağlup ederek tekrar çıkışa geçme hesapları yapıyor.

BURSASPOR'UN HEDEFİ BELLİ

Sezona yeni yönetim ile başlayan ve 41 bin taraftar ortalamasıyla ülke genelinde adından sıkça bahsettiren Bursaspor, tüm maçlara şampiyonluk parolasıyla çıkıyor.

Henüz kalesinde gol görmeyen tek takım olan Bursaspor'da Silifke Belediyespor karşısında aynı performans ve sonuçla Nesine 3. Lig 1. Grup'ta liderliğini sabitleyip şampiyonluk hedefiyle yoluna devam ediyor.

BURSASPOR'UN İDDİASI GÜÇLENDİ

Bursaspor’un bu hafta ligdeki yedinci maçına çıkacağını ve bu süre zarfında hiç mağlubiyet görmediğini hatırlatan spor yorumcusu Osman Kayacı, “Bursaspor sezona mükemmel başladı. Arkasında muhteşem bir taraftar desteği var. Sezon başında adeta sil baştan yenilenen takımda oyuncular birbirlerine alıştı ve Bursaspor’un şampiyonluk iddiası güçlendi. Hem taraftarın hem de şehir halkının takıma desteği çok büyük. Silifke Belediyespor ise namağlup serisini geçtiğimiz hafta sonlandırdı. Bunun psikolojik etkileri takımda muhakkak olacaktır. Tabii maçın iç sahada oynanması Silifke Belediyespor için bir avantaj oluşturabilir.” dedi.