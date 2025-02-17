Bursa Yıldırım Belediyesi, ilçedeki görme engelli sporseverleri, Bursaspor maçlarında ağırlamaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa Yıldırım Belediyesi, ‘herkes için spor anlayışıyla görme engelli taraftarın Bursaspor maç coşkusunu paylaşmaya devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi, Bursaspor’a destek olmaya, Yıldırımlıları Bursaspor ile buluşturmaya devam ediyor. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen yeşil beyazlıların evinde Anadolu Üniversitesi’ni 4-1 mağlup etti. Herkes için spor anlayışı ile ilçedeki görme engelli vatandaşları Bursaspor tribünlerinde ağırlayan Yıldırım Belediyesi, onlara, Türk spor basının önde gelen isimlerinden olan spiker Sabri Ugan’ın anlatımıyla adeta şampiyonluk heyecanını yaşatıyor.

Bursaspor’un tüm şehrin sevdası olduğunu ve bu tarihi sezona tanıklık etmek isteyen görme engelli taraftarlarında bu heyecanı yaşamasını istediklerini aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bizim için özel olan kardeşlerimizin bu tarihi sürece tanıklık etmeleri ve bu sevince ortak olmaları çok önemli. Sezon sonuna kadar bu kardeşlerimizi şampiyon Bursaspor’umuz ile buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.