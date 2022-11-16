Bursaspor deplasmanda oynadığı Menemen FK maçı sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi. Neden olarak ise kötü tezahürat ve saha olayları gösterildi.

Bursaspor deplasmanda oynadığı Menemen FK maçı sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi. Neden olarak ise kötü tezahürat ve saha olayları gösterildi.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklama şu şekilde: “Bursaspor Kulübü’nün 13.11.2022 tarihinde oynanan Menemen Futbol Kulübü-Bursaspor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki ’çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve ’saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”